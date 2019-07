तीन दिन की अमेरिका यात्रा पर पहुंचे पाक प्रधानमंत्री इमरान खान

सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ फैज हमीद भी पहुंचे साथ

स्वागत के लिए कोई अमेरिकी अधिकारी नहीं पहुंचा एयरपोर्ट

सोमवार को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात

Dainik Bhaskar Jul 21, 2019, 06:01 PM IST

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तीन दिन की अमेरिका यात्रा पर शनिवार को कतर एयरवेज की फ्लाइट से वाशिंगटन के IAD एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्हें उस वक्त बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उनके स्वागत के लिए ना तो वहां कोई मंत्री और ना कोई बड़ा अधिकारी पहुंचा। यहां तक कि उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल भी नहीं दिया गया। वहां उनके लिए किसी वाहन का इंतजाम भी नहीं था, जिसके बाद उन्हें और उनके साथ आए अन्य लोगों को मेट्रो ट्रेन से पाकिस्तान हाउस तक जाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान के स्वागत में प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने अमेरिका को 25 लाख डॉलर देने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन अमेरिका इसके लिए राजी नहीं हुआ। इमरान का स्वागत वहां मौजूद पाकिस्तानी के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत असद एम. खान ने किया। अमेरिका में हुई इस जबरदस्त किरकिरी के बाद सोशल मीडिया पर इमरान खान और पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ रहा है।

तीन घंटे व्हाइट हाउस में रहेंगे इमरान

अपनी इस यात्रा के दौरान इमरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से भी मिलेंगे। इमरान और डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि ट्रम्प और इमरान की मुलाकात कितनी देर चलेगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल करीब 3 घंटे व्हाइट हाउस में रहेगा। इसी दौरान प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी होगी। जनरल बाजवा पेंटागन भी जाएंगे। इस दौरान वो रक्षा मंत्री पैट्रिक एम. शनहान, ज्वॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।

