Dainik Bhaskar Oct 07, 2019, 04:31 PM IST

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान में इन दिनों एक वायरल वीडियो की वजह से वहां के रेलवे का जमकर मजाक उड़ रहा है। इस वीडियो में स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के डिस्प्ले बोर्ड में डेस्टिनेशन(गंतव्य) स्टेशन में अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर का नाम लिखा था। वहीं वीडियो बनाने वाले शख्स ट्रेन में बैठे लोगों को देखकर कहता है कि ये लोग बिना वीजा के अमेरिका जा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर पाक रेलवे की जमकर किरकिरी हो रही है और लोग खूब मजे ले रहे हैं।

वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब देश के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद से इस वीडियो और लॉस एंजेलिस तक जाने वाली ट्रेन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे हंसी में टालते हुए इसे किसी की शरारत बताया। साथ ही कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वहां भी जा सकते हैं।

स्टेशन पर दिखी लॉस एंजेलिस की ट्रेन

इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसे सक्कुर जिले के रोहड़ी स्टेशन पर बनाया गया है और इसमें स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के डिस्प्ले बोर्ड में गंतव्य स्टेशन का नाम लॉस एंजेलिस लिखा दिख रहा है। वीडियो बनाने वाला शख्स ट्रेन को दिखाते हुए कहता है... 'ये देखिए जनाब ये पाकिस्तान रेलवे है और ये ट्रेन जा रही है इस वक्त रोहड़ी से लॉस एंजेलिस। ये देखिये ये लॉस एंजेलिस की ट्रेन है जो कि सक्कर के स्टेशन से रवाना हो चुकी है। आप हमारी रेलवे का हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे लॉस एंजेलिस जा रही है। पाकिस्तान रेलवे ने बहुत तरक्की कर ली है। ये अमेरिका जाने वाले लोग.. देख रहे हैं बगैर वीजा के ये लोग जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेन रवाना हो चुकी है।'



Enroute to Los Angeles via Sukkur. Pakistan railways taking giant leaps.. pic.twitter.com/j9UdNZR8lO



राशिद बोले- अल्लाह चाहे तो जा सकते हैं

रेल मंत्री शेख राशिद से जब इस वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'देखिए वो कंप्यूटराइज्ड ट्रेन थी, लोग शरारत करते हैं, आजकल कई लोग सोशल मीडिया पर ऐसी फिल्में बना लेते हैं। क्योंकि अंदर से वो उसको टिक-टिक करना होता है। तो इसमें क्या कमाल है, हम लॉस एंजेलिस भी अल्लाह चाहे तो जा सकते हैं। देखिए ये रेलफेल लोगों की मोहब्बत है।'

सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ा

