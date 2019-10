Dainik Bhaskar Oct 01, 2019, 10:43 AM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में अपनी राजदूत मलीहा लोधी को हटा दिया है। उनकी जगह मुनीर अकरम की नियुक्ति की गई है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। हालांकि, इस बदलाव का कोई कारण नहीं बताया गया है। यह बदलाव प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिका से वापस लौटने के बाद किया गया। अकरम 2002 से 2008 तक संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं।

देश का प्रतिनिधित्व करना बेहद खास था- मलीहा

वहीं, मेलिहा ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टी की और कहा, ‘‘यह मेरे लिए गर्व की बात रही कि मुझे देश के लिए काम करने का मौका मिला। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। मैंने चार सालों तक यूएन में प्रतिनिधि के रूप में काम किया। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना बेहद खास था।’’

