Dainik Bhaskar Aug 21, 2019, 03:40 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के अपमान का एक और मामला सामने आया है। बीते शनिवार को कुछ हिंदू महिलाएं कराची के पास एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए गई थीं। यहां के मैनेजर ने उन्हें न सिर्फ खाना देने से इनकार कर दिया बल्कि उन्हें बाहर भी निकाल दिया। सोशल मीडिया के अलावा सिंध के अखबारों में भी घटना की आलोचना हुई। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। इसके बाद मैनेजमेंट ने महिलाओं को आमंत्रित किया। उन्हें शॉल ओढ़ाए और खाना भी खिलाया।

घटना कराची नेशनल हाईवे के मशहूर रेस्टोरेंट अल हबीब की है। ये सिंध प्रांत के लरकाना क्षेत्र में आता है। हिंदू महिलाएं रेस्टोरेंट में लंच के लिए रुकी थीं। मैनेजमेंट ने पहनावे और बोलचाल से उनके हिंदू होने का अनुमान लगाया। उन्हें अपमानित कर बाहर जाने के लिए कहा था। ‘गल्फ न्यूज’ के मुताबिक, ये महिलाएं बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की समर्थक थीं।

विरोध हुआ तो मैनेजमेंट ने माफी मांगी

स्थानीय मीडिया में जैसे ही घटना सामने आई। इसका विरोध तेज होता गया। रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट छवि खराब होते देख घबरा गया। मैनेजर मंसूर कलवार ने मंगलवार को न सिर्फ इन महिलाओं और उनके परिवारों को बुलाकर माफी मांगी। मंसूर ने खुद इन परिवारों के साथ बैठकर खाना खाया। सिंध के मानवाधिकार कार्यकर्ता कपिल देव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी।

Bohat bara drama hai yeh banda. If this had happened in Punjab or KP he would have blamed PTI and IK. But since Thatta is in Sindh and Boyking is ruling there Sir Kapil Dev wont even tag him or his sister.@BBhuttoZardari @BakhtawarBZ https://t.co/jp5nt2s4se