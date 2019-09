Dainik Bhaskar Sep 16, 2019, 09:12 AM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक स्कूल के हिंदू प्रिंसिपल को ईशनिंदा के आरोप में रविवार को गिरफ्तार कर लिया। सिंध पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नोटल मल के खिलाफ छात्र के पिता अब्दुल अजीत राजपूत ने शनिवार को एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के बाद भीड़ ने स्कूल और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ कर दी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे।

घटना सिंध प्रांत के घोटकी शहर की है। घोटकी के एसएसपी फर्रुख लंजर ने कहा कि कानून व्यवस्था बनी हुई है। हिंसा को बढ़ते देख लोगों की मांग पर प्रिसिंपल को गिरफ्तार कर स्कूल बंद कर दिया है।

Yes we are trying to deal with a serious situation in a cool, calculated, impartial and professional manner. Moderate and educated sections of society must fully support our earnest efforts to do justice and maintain peace in Ghotki, please https://t.co/6beA0dgtCx