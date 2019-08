Dainik Bhaskar Aug 30, 2019, 08:38 PM IST

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान के रेलमंत्री शेख राशिद अहमद को शुक्रवार को एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते वक्त माइक से करंट लग गया। दरअसल कश्मीर के लोगों के समर्थन में प्रधानमंत्री इमरान खान ने देशभर के लोगों से शुक्रवार दोपहर को सड़क पर उतरने के लिए कहा था। राशिद भी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उनके साथ यह वाकया हुआ। करंट लगने के बाद वह थोड़े चौके और फिर उन्होंने इस झटके के लिए मोदी को ही जिम्मेदार बताया।

दरअसल, राशिद माइक पर जनता से कह रहे थे, "मोदी हम तुम्हारी नीयतों से वाकिफ हैं।" इतना कहते ही उन्हें करंट का जोरदार झटका लग जाता है। इसके बाद वे कहते हैं, "करंट लग गया, खैर कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है करंट आ गया। मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता।" करंट लगने के बाद राशिद हैरान रह गए और जैसे ही वह करंट लगने की बात कहते हैं वहां मौजूद लोग जोर से हंसने लगते हैं।



कुछ पहले कहा था भारत-पाकिस्तान के बीच होगी जंग

28 अगस्त को रावलपिंडी दौरे पर गए राशिद ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच जंग होने की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था, "कश्मीर मुद्दे पर भारत से आखिरी जंग का वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि अक्टूबर नहीं तो नवंबर में तो दोनों मुल्कों में इस मुद्दे पर जंग शुरू हो ही जाएगी। संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहिए। मैं एक बार फिर कश्मीर का दौरा करूंगा।"

राशिद पर फेंके गए थे अंडे

राशिद अगस्त के मध्य में लंदन गए थे। वहां पाकिस्तान के ही कुछ लोगों ने उस पर अंडे बरसाए थे। बाद में लंदन पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में भी लिया था। इन लोगों ने रिहाई के बाद वीडियो जारी कर कहा था कि राशिद और उनकी सरकार लोगों पर जुल्म ढा रही है।

भारत में लोग लेने लगे मजे

ये वीडियो वायरल होते ही भारतीय यूजर्स शेख राशिद अहमद के मजे लेने लगे। उनका कहना था कि इनको को मोदी के नाम से ही करंट लग रहा है, अगर वे सामने चले गए तो इनका क्या होगा।

😂 "MODI" ,Bas naam hi kaafi hai..Liya nahin ki jhatke shuru ho gaye..

Ye log comedy ki dukaan hai yaar... serious chizo ko b funny bana dete hai...log inko seriously lete kaise hai? 🤣🤣🤣

Before taking Modi Ji name be care full - sock lagega