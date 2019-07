अब पाकिस्तान भी भेजेगा अंतरिक्ष में यात्री

पाकिस्तानी मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

अगले साल शुरू होगी इसके लिए प्रक्रिया

Dainik Bhaskar Jul 26, 2019, 04:08 PM IST

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि साल 2022 में उनका देश अपना पहला यात्री अंतरिक्ष में भेजेगा। इस काम को वो अपने खास दोस्त चीन की मदद से पूरा करेगा। इस बात की घोषणा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर की। फवाद के मुताबिक इसके लिए 2020 से लोगों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खास बात ये है कि भारत के चंद्रयान-2 मिशल के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान ने इस बात की घोषणा की है। हालांकि भारत में लोगों ने पाकिस्तानी मंत्री की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और इस ट्वीट के बाद लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाने लगे।

Proud to announce that selection process for the first Pakistani to be sent to Space shall begin from Feb 2020,fifty people will be shortlisted — list will then come down to 25 and in 2022 we will send our first person to space,this will be the biggest space event of our history — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) July 25, 2019

फरवरी 2020 में शुरू होगी प्रक्रिया

पाकिस्तानी मंत्री फवाद हुसैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री के लिए चयन प्रक्रिया फरवरी 2020 में शुरू होगी। जिसके तहत पहले 50 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर उनमें से 25 लोगों को छांटा जाएगा, और साल 2022 में हम अपना पहला इंसान अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये हमारे इतिहास की सबसे बड़ा अंतरिक्ष घटना साबित होगी।' फवाद ने बताया कि स्पेश मिशन के लिए चयन प्रक्रिया में पाकिस्तानी वायुसेना अहम रोल निभाएगी। बता दें कि पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम SUPARCO (स्पेस एंड अपर एट्मोस्फीयर रिसर्च कमीशन) है। जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। हालांकि इसे अपना पहला संचार उपग्रह भेजने में 50 साल लग गए और इस काम में भी चीन ने उसकी जमकर मदद की।

सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

फवाद के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाने लगे। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अरे 2022 का इंतजार क्यों करना, चीनी सैटेलाइट पर अपना नाम लिखो और भेज दो। एक अन्य यूजर ने लिखा- वहां जाकर बम मत फोड़ना। एक शख्स ने लिखा, 'अब यहां कोई नहीं दे रहा तो एलियन्स से भीख मांगने भेज रहे हो।' एक यूजर ने लिखा, 'कतर एयरवेज की फ्लाइट से भेजना, और लोग हंसी उड़ाए तो बोलना कि इकोनॉमी बचाने के लिए भेजा है।'

Pls select Masood Azhar & Hafiz Saeed and let'em stay there permanently. — Jyotsna (@PplOfIndia) July 26, 2019

Hizbul ya laskar k tanning camp mei training dilwaate rho space mei to bina kharch k hum bhej denge humare pass lunching pad bahut h jahaa se seedha antrikch mei hee bheja jata h...... 😂😂 — पिंकू शुक्ला (@shuklapinku) July 26, 2019

Why wait for 2022 you can. Put your country name on Chinese satellite and send.😀 — Muralikrishna🇮🇳 (@MuralikrishnaE1) July 25, 2019

Biggest space event of our history ? Which are their past space events ? — Kadambari M (@kaleido030) July 25, 2019

First pakistani selected for going to space pic.twitter.com/slQsVoRnDm — आलू बोंडा (@aalu_boonda) July 25, 2019

Qatar Airways se bhejna.. Aur log hasi udaaye to bolna ki economy bachaane ke liye bheja hai😂😂😂 — Jhootha Gernail (@memenist_) July 25, 2019

Good that you people have brought down your ambitions from Janaat to space — WINGS OF FIRE (@shenoy70) July 25, 2019

They want to run away from earth as they know China will take over that country — Nair Unny🇮🇳 (@nairunny3) July 25, 2019

Never sent any rocket by yourself , don't even have launchpads , never done any Missions regarding another celestial body but will send a Pakistani to space on China's gaadi 😂 — Bill Gates Mera Baap Hai !! (@StealYaMoney) July 25, 2019

It will be like... Take off aata hai... Landing me problem hota hai....

😜😀

By the way don't bomb other planet's 😀 — Muralikrishna🇮🇳 (@MuralikrishnaE1) July 25, 2019

Try and complete 26km Peshawar BRT road by 2022 that will the biggest achievement for bhikharis 😂😂😂😂😂 — 🇮🇳Shashwat Pandey🇦🇫 (@shashwatpandey) July 25, 2019

Bheek may Mili ticket ke liye itna selection process 🤔🤔. Koi general Ka damaad ya beta Jayega. Pakka Dekh lo — Proud Kaafir 🇮🇳 (@drmallik81) July 25, 2019

Discount packages are also available 👀 pic.twitter.com/aGr2tVK3hP — FindMyAdventure (@fma_pk) July 25, 2019

Ab terrorists bhi Space jayenge. 😂😂😂 Selected and trained by ISI and Hizbul Mujahideen. — Shubham Hundet (@Shubhamhundet) July 25, 2019