टिक-टॉक पर महिला के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं

विदेश मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस रूम में बनाया वीडियो

सोशल मीडिया पर उड़ रहा विदेश मंत्रालय का मजाक

Dainik Bhaskar Oct 24, 2019, 02:00 PM IST

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान की टिक-टॉक स्टार हरीम शाह के एक वीडियो ने वहां हंगामा मचा दिया है। इस वीडियो में वो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में घूमती हुई और वहां के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान वे उस कुर्सी पर भी बैठी दिखीं, जिसका इस्तेमाल पाक प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा किया जाता है। इतना सब होने के बाद भी किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जिसके चलते वीडियो के सामने आते ही वहां हंगामा मच गया और सरकार को इस मामले में जांच शुरू करना पड़ी। हालांकि महिला का कहना है कि वो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए इजाजत लेने के बाद ही अंदर पहुंची थीं।

हरीम सोशल मीडिया एप 'टिक-टॉक' की स्टार हैं और यहां पर उनके 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ऐसे में उनका अति सुरक्षित माने जाने वाले विदेश मंत्रालय कार्यालय में पहुंचना और वहां आसानी के साथ घूमते हुए वीडियो बना लेना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालने लगे। लोग इस बात से भी खफा दिखे कि वीडियो के बैकग्राउंड में बॉलीवुड और पंजाबी गाने बज रहे हैं।

This thing about being brave as #HareemShah is actually an embarrassment. She should have thought 100x before acting out on TIK TOK. Please, honor the Regulatory Authorities its not your playing ground. pic.twitter.com/EZxsyDEbXv — El' Professor (@MotorPakistan) October 23, 2019

महिला ने कहा- मैं अनुमति लेकर गई थी

वीडियो को लेकर हंगामा मचने के बाद हरीम शाह ने लोकल मीडिया से बात करते हुए कहा, 'हां मैं अनुमति लेने के बाद ही वहां (कार्यालय) गई थी। अगर ये नियमों के खिलाफ था तो उन्हें मुझे वीडियो नहीं बनाने देना था, लेकिन वहां किसी ने भी मुझे नहीं रोका।' आगे उन्होंने कहा, 'मैं संसद भवन भी गई थी, वहां मुझे एक पास मिला था और नियमानुसार मेरी एंट्री हुई थी। सुरक्षा जांच के दौरान मुझे कहीं नहीं रोका गया। मुझे किसी तरह की दिक्कत भी नहीं आई थी। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी, और वहां मैं अपने दम पर गई थी।'

#HareemShah hareeem shah response on her contradict video. She said " as no body stops me from making video there so it was her right to do so.." #happytabdili pic.twitter.com/IGTuqXErH1 — Moavia Bin Yaqub (@bin_yaqub777) October 23, 2019



इमरान की पार्टी की सदस्य हैं हरीम

हरीम शाह पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) की सदस्य हैं और पार्टी नेताओं के साथ उनके संबंध भी काफी अच्छे हैं। पार्टी नेताओं के साथ उनके कई फोटोज सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, जिनमें से एक में तो वे इमरान खान के साथ भी पोज देती नजर आ रही हैं। कुछ वक्त पहले दिए एक इंटरव्यू में हरीम ने कहा था, 'मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की बहुत बड़ी समर्थक हूं और इससे जुड़ी हुई भी हूं। इसी वजह से मुझे पीटीआई नेताओं के साथ मिलने और उनके साथ टिक-टॉक वीडियो बनाने के खास मौके मिल जाते हैं।'

इमरान के करीबी ने दी सफाई

शुरुआती खबरों में कहा गया था कि हरीम ने वो वीडियो प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यालय (सचिवालय) में बनाया था, हालांकि बाद में इमरान के करीब डॉ अर्सलान खालिद ने एक ट्वीट करते हुए स्पष्ट किया कि वो वीडियो विदेश मंत्रालय की इमारत में बनाया गया था, साथ ही उसने इस मामले में जांच शुरू करने की जानकारी भी दी। जांच के दौरान उस अफसर का पता लग चुका है, जिसकी मदद से हरीम अंदर तक पहुंची थी। हालांकि फिलहाल उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

इंटरनेट पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स का गुस्सा भी फूट पड़ा और वे अपनी सरकार की खिल्ली उड़ाने लगे।

So This is #NayaPakistan 😂 Pakistans famous Tiktok girl Hareem Shah coolly made a Tik Tok video with Punjabi & Hindi songs playing in background inside the Pakistan Ministry of Foreign Affairs Conference Room 😂 #HareemShah #TikTok pic.twitter.com/EcqAf4GoMT — Rosy (@rose_k01) October 23, 2019

If someone have high level approach then No need to take permission..#HareemShah pic.twitter.com/BqvgcMtyjX — Muhammad Javed (@JavedRebel) October 23, 2019

Why'd she be not seated in the visitors' waiting room, and why was she allowed to record this tamasha in a conference room of one of the most high-security institutions of Pakistan? https://t.co/pRTjp5G67m — Mehr Tarar (@MehrTarar) October 23, 2019

Entry pass of a visitor is issued on the request of the host, in a high level office, such as PM office or MoFA.



Just check who invited Mrs. #HareemShah . — Salman Sikandar (@SALSIKandar) October 23, 2019

People Like #HareemShah is in PM House.



Now we all know the seriousness of this PTI Govt.



Tajir roads per

Kasan roads per

Doctors roads per

Awam tension me



and People like PM house me.

Is that Islamic republic of Pakistan. Not Naya Pakistan this is only Quaid ka Pakistan. pic.twitter.com/OkKS2KzZHq — ɪǫʀᴀ (@Iqras34) October 23, 2019