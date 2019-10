Dainik Bhaskar Oct 16, 2019, 12:26 PM IST

इस्लामाबाद. आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के मंत्री भी अब सच्चाई स्वीकार करने लगे हैं। इमरान खान सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा है कि युवाओं को सरकारी नौकरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चौधरी के मुताबिक- पाकिस्तान के 400 सरकारी विभाग बंद किए जा रहे हैं। इससे नौकरियां की संभावना और भी कम हो जाएगी। खास बात ये है कि मंत्री ने यह बयान इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एक कार्यक्रम में दिया।

1 करोड़ नौकरियों का वादा

अकसर विवादित बयान देने वाले चौधरी का यह बयान सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के हर हिस्से में यह बयान प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। इसके मायने भी अहम हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने चुनाव घोषणा पत्र में हर साल 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। चौधरी इससे उलट 400 सरकारी महकमों को बंद करने की बात कह रहे हैं। विपक्षी नेता उज्मा जुबेर ने कहा- खान साहब से घर के मसले तो संभल नहीं रहे, दूसरे मुल्कों के मामले सुलझाने चले हैं। उन्हें फवाद के बयान पर सफाई देनी होगी। हम सड़कों पर आंदोलन के लिए तैयार हैं।

The man who won Nobel Prize in Economics this year: pic.twitter.com/bZlhCO9I2h