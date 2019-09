Dainik Bhaskar Sep 13, 2019, 02:46 PM IST

इस्लामाबाद. नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मलाला युसुफजई को अपने एक ट्वीट के लिए पाकिस्तान में नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। एपल ने आईफोन 11 के साथ ही अपने कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट इसी हफ्ते लॉन्च किए। मलाला ने लंदन से एक ट्वीट किया। इसमें आईफोन 11 की डिजाइन को अपने कुर्ते की डिजाइन से प्रेरित बताते हुए एक फोटो शेयर किया। पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस माथिरा खान इससे खफा हो गईं। उन्होंने कहा- आपको आईफोन 11 पर ट्वीट करना अच्छा लगता है। कश्मीर और प्रियंका चोपड़ा के बारे में बोलने में परेशानी होती है। पाकिस्तान के कुछ और यूजर्स ने भी मलाला को खरी-खोटी सुनाईं।

मलाला ने किया कुर्ते की डिजाइन का जिक्र

जैसे ही एपल का आईफोन लॉन्च हुआ। मलाला ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने अपने कुर्ते की डिजाइन का फोटो शेयर किया। इसके साथ कैप्शन में लिखा, “क्या यह महज संयोग नहीं है कि जिस दिन एपल आईफोन 11 लॉन्च हुआ उसी दिन मैंने इस डिजाइन का कुर्ता पहना हुआ है।” दरअसल, मामला यह है कि आईफोन 11 में तीन बैक कैमरा दिए गए हैं। मलाला के नीले कुर्ते में तीन कांच के घेरे वाली डिजाइन थी। मलाला का अंदाज मजाकिया था लेकिन पाकिस्तानियों को यह रास नहीं आया।

Is this just a coincidence that I wore this dress on the same day as Apple iPhone 11’s launch #iPhone11 pic.twitter.com/k6s4WM4HKq