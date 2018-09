Danik Bhaskar Sep 30, 2018, 04:15 PM IST

नई दिल्ली. पाकिस्तान के एक अफसर ने उच्चस्तरीय डेलिगेशन मीटिंग के बाद कुवैत के एक प्रतिनिधि का पर्स चुरा लिया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया गया है कि चोरी का पता कुवैती प्रतिनिधि की शिकायत के बाद चला। अधिकारियों ने होटल के सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें अफसर को गुपचुप तरीके से टेबल के पास जाकर पर्स उठाते देखा जा सकता है।

Grade 20 GoP officer stealing a Kuwaiti official's wallet - the official was part of a visiting delegation which had come to meet the PM pic.twitter.com/axODYL3SaZ

डॉन अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में निवेश की योजना पर चर्चा करने आया था। मीटिंग खत्म होने के बाद एक प्रतिनिधि टेबल पर ही अपना पर्स भूल गया, जिसके बाद अफसर ने उसकी टेबल से पर्स उठाकर अपनी जेब में रख लिया। हालांकि, कुवैती प्रतिनिधि की आधिकारिक शिकायत के बाद सीसीटीवी खंगाले गए। फिलहाल सरकार ने किसी का नाम जाहिर नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के समां टीवी के मुताबिक, सीसीटीवी में दिखने वाले अफसर का नाम जरार हैदर खान है। वे सरकार में निवेश और सुविधा सेवा के सचिव हैं।

ट्विटर पर यूजर्स ने उड़ाया मजाक: सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ट्विटर और फेसबुक पर इस घटना के चर्चे बढ़ गए। एक यूजर ने इमरान सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा- “अब पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए पैसों की इतनी कमी है कि अफसरों को निवेश के लिए आए लोगों के भी पर्स चुराने पड़ रहे हैं।”

एक और युवक ने ट्विटर पर लिखा, “यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि पूरे देश के साथ धोखाधड़ी है। अफसर ने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में अपमान कर दिया। विदेशों में काम करने वाले टैक्सी ड्राइवरों और मजदूरों की भी वहां इज्जत है, लेकिन इस आदमी ने हम सबको शर्मिंदा किया।”

Imran Khan-led government is going all out to get extra cash. Nothing is off limits!



Now a govt employee caught on camera stealing the wallet of a Kuwaiti delegate in Islamabad. https://t.co/GqF8fcJM3D