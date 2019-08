भारतीय कंपनियों और भारत में बने सामान का हो रहा विरोध

भारतीय यूजर्स बोले- सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल बंद करो

Dainik Bhaskar Aug 28, 2019, 03:12 PM IST

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान में बुधवार (28 अगस्त) को सोशल मीडिया पर #BoycottIndianProducts ट्रेंड करने लगा। जिसमें पाकिस्तानी यूजर्स कश्मीर के बहाने अपने देश के लोगों से भारतीय सामानों का बहिष्कार करने की अपील करने लगे। इस दौरान उन्होंने भारतीय अनाज, खाने-पीने का सामान, फिल्मों, टेलीविजन सीरियलों, गानों, समेत भारत में बने हर तरह के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की मांग उठाई। कुछ ही देर में यही हैशटैग भारत में भी ट्रेंड करने लगा, लेकिन यहां उसका मिजाज बिल्कुल अलग दिखा। पाकिस्तानी जनता की इस अजीब हरकत को लेकर भारतीय यूजर्स ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। भारतीय यूजर्स ने इसे पाकिस्तानी जनता का मानसिक दिवालियापन बताया। लोगों ने कहा पाकिस्तान का जन्म ही भारत से हुआ है, वहां का पानी और हवा जैसी चीजें भी भारत से होकर आती हैं। ऐसे में वो लोग किन-किन चीजों का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उल-जुलूल हरकतें कर रहा है। कभी वो भारत के साथ राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की बात कहता है, तो कभी अपने एयरस्पेस को भारतीय विमानों के लिए बैन करने की बात कहता है। इस मुद्दे को लेकर वो परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी दुनियाभर में उसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। जिसके बाद अब वहां के लोगों ने भारतीय सामानों का बहिष्कार करने की नई चाल चली है, जिसका जवाब भारतीय लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं।

If you really want to boycott INDIAN Products, first boycott WATER which comes from INDIA...#BoycottIndianProducts pic.twitter.com/ESLQelRcxg — Anil Patil 🇮🇳 (@beingani10) August 28, 2019

#BoycottIndianProducts



पाकिस्तान देश भी तो खुद भारत का ही प्रोडक्ट है since1947 , तो खुद को ही बायकॉट कर लो पाकिस्तान से और चीन चले जाओ। — Ritesh Gautam (@Ri7esh_) August 28, 2019

After seeing tranding #BoycottIndianProducts

Me: Hamari Jamin wapas karo jo hamne 1947 Ko tumko bhikh mei di thi 🤣🤣🤣 — DEEPAK KUMAR🇮🇳 (@The_Deepakk) August 28, 2019

Sabse pehle to wo 60 crore rupay wapas karo jo humne tum logo batware ke waqt diye the bc



Uske baad karna #BoycottIndianProducts 😂😂😂 — AV (@itimetravellerr) August 28, 2019

😁😁😁😁 as an Indian m enjoying this trend... Its shows how indian products dominates in Pakistan market.... No need of bomb.. Pakistan will destroy themselves by boycotting and isolating themselves by closing air space and land route. — manish tayade (@manishtayade83) August 28, 2019

hahahahahha🤣🤣🤣

Same happened to the fish I ate last week. The fish boycotted water

#BoycottIndianProducts

Pakis are always good entertainers for 🇮🇳.

Thank god you're our neighbour, otherwise we bored — Homer (@Real_liberall) August 28, 2019

Jinki zindagi hi India se Suru hue hai wo indian products to boycott karne ki bat kar rahe hai

Please boycott from your life #BoycottIndianProducts — aaryhan saiyan (@aaryhansaiyan) August 28, 2019