Dainik Bhaskar Jan 27, 2020, 03:31 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में सिंध प्रांत के मटियारी जिले में एक हिंदू लड़की को उसकी शादी के मंडप से अगवा कर लिया गया और धर्म परिवर्तन कराकर एक मुस्लिम लड़के से शादी करा दी गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, लड़की का नाम भारती बाई (25) है और वह मटियारी जिले के हाला गांव में एक हिंदू लड़के से शादी कर रही थी कि तभी कई लोग वहां पहुंचकर उसे उठा कर ले गए। सिंध प्रांत हिंदू लड़कियों को अगवा करने, उसका धर्म परिवर्तन कराने और फिर जबरन शादी कराने को लेकर जाना जाता है। वहीं, सिंध में ही स्थित माता रानी भटियानी मंदिर पर रविवार को भीड़ ने हमला कर दिया और माता की मूर्ति को तोड़ दिया। एक पत्रकार नायला इनायत ने मंदिर की तस्वीर को ट्वीट किया। इसमें क्षतिग्रस्त मूर्ति को देखा जा रहा है और उर्दू में लिखा गया है। घटना के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Yet another Hindu temple vandalised in Sindh. The statue and holy scriptures desecrated as a mob attacked the temple of Mata Rani Bhatiyani in Chachro, Tharparkar. pic.twitter.com/VrKXpi8btd