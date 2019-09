Dainik Bhaskar Sep 16, 2019, 01:37 PM IST

लंदन. पाकिस्तान के एक युवक ने ब्रिटेन में एक बुजुर्ग भारतीय महिला से बदतमीजी और बदसलूकी की। इस शख्स ने उम्रदराज महिला से बर्मिंघम छोड़कर जाने को भी कहा। उसकी इस हरकत का वीडियो कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। सोशल मीडिया पर इसे मशहूर ब्रिटिश पत्रकार और विचारक डेविड वेंस ने शेयर किया। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा- यही असहनशीलता है। देखिए कैसे एक पाकिस्तानी वृद्ध भारतीय महिला से बदसलूकी कर रहा है। कश्मीर मुद्दे पर भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों के बीच पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। हाल ही में कुछ पाकिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी भी की थी। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।

Check out this intolerance. A Pakistani man in Birmingham, England, abuses an elderly Indian lady by telling her she is not allowed in Birmingham, not allowed in #JammuKashmir and he will personally fight against India. Shocking hate. pic.twitter.com/b2fwJVPZMF