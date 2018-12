इस शादी की दुनियाभर में हो रही चर्चा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस शख्स की शादी की कहानी, यूजर्स बोले- ऐसी होनी चाहिए शादी

. इस साल हुईं महंगी शादियों के बीच पाकिस्तान के फोटोग्राफर रिजवान की शादी की चर्चा दुनियाभर में हो रही है। उन्होंने महज 20 हजार रु. (10 हजार भारतीय रुपए) में मन मुताबिक अपनी शादी की। रिजवान ने महंगे कपड़े और ढोल नगाड़ों के बीच शादी न करके शानदार खाने पर खर्च किया। उन्होंने परिवार के लोगों समेत सिर्फ 25 लोगों को ही रिसेप्शन में बुलाया और इस मौके को पूरा एन्जॉय किया। कम खर्च में शादी कर दुनिया के लिए जहां वो रोल मॉडल बन गए हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर भी उनकी इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है।

ऐसे किया रिसेप्शन का अरेंजमेंट

- रिजवान ने अपनी शादी में चुनिंदा दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया था और पूरा खर्चा उन्होंने वलीमा में ही किया। उन्होंने रिसेप्शन घर की छत पर ही दिया।

- उन्होंने ट्विटर पर अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि इसमें फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर कुल 25 लोग थे और छत की लाइटिंग-सजावट सब उनके पिता ने ही की।

- उन्होंने शादी में महंगे कपड़े और ढोल नगाड़ों पर खर्च करने के बजाय लजीज खाने पर खर्च किया। उन्होंने मेन्यू में चिकन टिक्का, सीक कबाब, पथूरे चने हलवा और स्ट्रॉबेरीज रखी थीं।

- फोटोग्राफर के मुताबिक, उनका बजट महज 20 हजार रु. था। ऐसे में मैंने दोस्त के रसोइयों की मदद ली। चिकन और मसाले खरीदकर लाए और खाना बनवाने में मदद की।

- उन्होंने बताया कि रिसेप्शन में उनकी पत्नी ने स्टार्टर में खट्टे आलू बनाए। वो मीठा लाना भूल गए थे तो दोस्त आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरीज ले आए।

- रिजवान के मुताबिक, पड़ोस की इलेक्शन कमेटी से हमने पार्टी के लिए 25 कुर्सियां उधार लीं। वहीं सबके खाने के लिए टेबल दोस्त खरीद कर ले आए।

- अपनी पोस्ट में बताया कि मैंने और मेरी वाइफ ने मां और बहन के गिफ्ट में दिए कपड़े ही पहने थे। हमने आधी रात तक एन्जॉय किया और खाने का मजा लिया।

Guys shaadi season hai so here's my wedding story in a thread so you guys know that having apni marzi ki shaadi is possible.

'बस खुश रहो'

- उन्होंने सबूत के लिए शादी का एक फोटो पोस्ट करते हुए कहा- कम बजट की शादी में बहुत मजा आया। मैं बस कहना चाहता हूं सुकून करो, जो आप करना चाहते हो वो करो। बस खुश रहो और छोटा या बड़ा सभी में खुशियां ढूंढना सीखो। बस खुश रहो। सोशल मीडिया पर रिजवान की ये स्टोरी काफी वायरल हो रही है। उनकी कहानी ने सभी चेहरों पर मुस्कान ला दी है। वहीं, दुनिया के लिए वो रोल मॉडल बन गए हैं।

We spend so much money on weddings as it’s thing to do. I can assure you my simple wedding was amazing and unlike anything any of my friends - or I- had ever experienced :). We have to change the trend of extravagant weddings where we spend more money than we can afford to