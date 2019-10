Dainik Bhaskar Oct 15, 2019, 06:45 PM IST

कराची. दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में आम अवाम का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश जारी है। सरकार समर्थित गुट भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। कराची की सड़कों पर एक जर्जर ट्रक पर परमाणु मिसाइल की प्रतिकृति (Replica) लादकर उसे शहर के गली-मोहल्लों में घुमाया गया। यह हरकत मुल्क के सबसे बड़े छात्र संगठन ने की। इसी संगठन ने चंद दिनों पहले बच्चों का एक वीडियो भी जारी किया था। इसमें ये मासूम भारत के खिलाफ जंग की धमकी देते नजर आए थे।



ढाका से कश्मीर तक: सारे कर्ज चुकाने हैं..

इस करतूत को इस्लामी जमीयत-ए-तालबा (आईजेटी) ने 13 अक्टूबर को अंजाम दिया। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इमरान सरकार के कई मंत्री इसके कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। एक जर्जर ट्रक में परमाणु मिसाइल रखी गई। इस पर पाकिस्तान का झंडा भी पेंट किया गया। रैली में शामिल लोग ‘ढाका से कश्मीर तक, सारे कर्ज चुकाने हैं..’ जैसे भड़काऊ नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार नायला इनायत ने ट्विटर पर इससे संबंधित पोस्ट भी किया। संगठन के एक नेता के मुताबिक- ऐसा युवाओं में जिहाद की भावना के प्रसार के लिए किया गया। आईजेटी पूरे पाकिस्तान में इसी तरह के कैम्पेन 20 चलाएगी।

In Karachi a replica of a Pakistani nuclear warhead missile loaded on a truck by Islami Jamiat Talaba, student wing of Jamaat-e-Islami. The aim was to "awaken the spirit of jihad in the hearts of students across the country." @nayadaurpk https://t.co/tLUhLZPx4k pic.twitter.com/iCmKI4bqCP