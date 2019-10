अली ने किताबें भी लिखीं

अली कहते हैं, पाकिस्तान में अब केवल उनकी मां रहती हैं जो 92 साल की हैं। वे कभी-कभी उनसे मिलने जाते हैं। अली ने किताबें भी लिखी हैं, जैसे 'I Make the World Laugh, but the World Makes me Cry।' ये बुक एक आत्मकथा है। ये उनकी परेशानियों और उनकी खराब पृष्ठभूमि के खिलाफ उनके संघर्ष को बयां करती हैं। उन्होंने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है- 'अखबार विक्रेता की एक शानदार कहानी जिसने दुनिया पर विजय पाई।'