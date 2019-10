Dainik Bhaskar Oct 23, 2019, 01:02 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तानी सिंगर राबी पीरजादा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हुए धमकी दी। राबी ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की। इसमें वो फिदायीन हमलावरों जैसी जैकेट पहने नजर आ रही हैं। कुछ दिन पहले इस सिंगर ने अपने घर का एक वीडियो शेयर किया था। इसमें वो हाथ में सांपों को लेकर भारत को धमकी देती नजर आईं थीं। इसके खिलाफ पाकिस्तान के वन्यजीव मंत्रालय ने एफआईआर दर्ज कराई। बाद में राबी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ था। पीरजादा की नई हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तंज किया। एक यूजर ने पूछा- क्या यही पाकिस्तान की नेशनल ड्रेस है।

ट्विटर पर भी सवालिया निशान

राबी ने मोदी को धमकी वाले पोस्ट में सुसाइड वेस्ट यानी फिदायीन हमलावरों जैसी जैकेट पहनी है। इसके कैप्शन में उन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। फोटो में राबी दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हैं। बाएं हाथ में स्वेटर भी नजर आता है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग- कश्मीर की बेटी भी इस्तेमाल किया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर ही सवाल उठाए। एक यूजर के अनुसार, ट्विटर को ऐसी हरकतें फौरन रोकना चाहिए।

क्या यही है पाकिस्तान का राष्ट्रीय परिधान?

राबी की इस हरकत पर यूजर्स काफी नाराज हैं। एक यूजर ने पूछा- राबी, क्या यही पाकिस्तान का राष्ट्रीय परिधान यानी नेशनल ड्रेस है। एक अन्य यूजर ने तंज किया- पाकिस्तान की नेशनल ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर राबी की वजह से पाकिस्तान की भी बेइज्जती हो रही हो। सितंबर में पीरजादा ने हाथ में सांप लेकर वीडियो पोस्ट किया था। इसमें भी वो कश्मीर मसले पर भारत को धमकी देती नजर आ रही थीं। तब भी सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक उड़ा था। पाकिस्तान के वन्यप्राणी विभाग ने तो राबी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ था।

Pakistan’s Pop Singer @Rabipirzada trying to intimidate Indian PM Sh @narendramodi after wearing their ‘National Attire’ ! Product Made in-: Jihad Factory Designer-: 72 Hoor Wale Sufi Baba https://t.co/0w4IdT8jkx

#Pakistani singer @Rabipirzada displaying true mindset, culture, and values of her terrorist country #Pakistan. @FATFNews please have a look at #Pakistan's national attire. @arifaajakia @TarekFatah pic.twitter.com/N9MaZBXvxG