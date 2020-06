दैनिक भास्कर Jun 17, 2020, 11:46 AM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री यास्मीन राशिद के मुताबिक, पाकिस्तानी जाहिल होते हैं और उनसे ज्यादा अनपढ़ दुनिया के किसी और देश में नहीं हैं। राशिद ने अपने अवाम के लिए यह टिप्पणी महामारी पर उनकी लापरवाही से नाराज होकर की। यास्मीन इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ही विधायक हैं।

आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बुधवार सुबह तक पाकिस्तान में कुल 1 लाख 54 हजार 760 संक्रमित थे। 2975 की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले पंजाब प्रांत में ही हैं। यहां 58 हजार 239 मामले सामने आ चुके हैं।

सरकार की बात को गंभीरता से नहीं लेते

यास्मीन ने जियो टीवी को दिए इंटरव्यू में मुल्क के लोगों के बर्ताव पर सख्त नाखुशी जाहिर की। इस दौरान वो सही लफ्जों का चुनाव भी नहीं कर सकीं। राशिद के मुताबिक- सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लेकिन, लोग इनको मानने ही तैयार नहीं हैं। वो जाहिलों की तरह बर्ताव करते हैं। राशिद ने कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा अनपढ़ किसी और देश में नहीं हो सकते।

Lahoris are a weird creature, for them everything is a joke, they are so Jaahil they dont listen and dont care; no other nation is bigger in jahaalet and stupidity than Pakistanis; Punjab Health Minister Dr Yasmin Rashid says #CoronaVirusPakistan pic.twitter.com/YND8NULp5w