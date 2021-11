Hindi News

सुप्रीम कोर्ट में PM: आर्मी स्कूल हत्याकांड मामले में SC के सामने पेश हुए इमरान; कहा- PAK में कानून का शासन, कोई दूध का धुला नहीं

2014 में हुए पेशावर आर्मी स्कूल हत्याकांड मामले में जवाब देने के लिए बुधवार को इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। मामले की की सुनवाई कर रही बेंच को भरोसा दिलाया कि कानून अपना काम करेगा। कहा- मैं कानून के शासन में यकीन रखता हूं। इस देश में कोई दूध का धुला नहीं है।

16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल (APS) पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने हमला किया था। 132 बच्चों समेत कुल 140 लोग मारे गए थे। अब ये मामला इसलिए फिर गर्म हो रहा है, क्योंकि इमरान सरकार ने मासूमों की हत्या के गुनाहगार TTP से शांति समझौता किया है। इसके विरोध में मारे गए बच्चों के पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसकी सुनवाई में इमरान को भी तलब किया गया था। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

पेशावर स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के लिए दुआ करते इमरान।

टॉप लीडरशिप पर दर्ज हो मामला

‘जियो न्यूज’ के मुताबिक, APS मामले को 7 साल गुजरे, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तालिबान के जिम्मेदारी लेने के बावजूद कोई हुकूमत एक्शन नहीं ले सकी। मारे गए बच्चों के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया- घटना के लिए जितना जिम्मेदार तालिबान पाकिस्तान है, उससे कहीं ज्यादा केंद्र सरकार है। लिहाजा, टॉप लीडरशिप को बुलाकर उनसे जवाब तलब किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के समन के बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पेश हुए। इसके बाद इमरान खान को बुलाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान (CJP) गुलजार अहमद की बेंच के सामने इमरान ने कहा- मैं मुल्क में कानून का शासन चाहता हूं। लेकिन, ये भी ध्यान रखना होगा कि यहां कोई दूध का धुला नहीं है। इसरान ने इसके लिए There are no holy cows in Pakistan वाक्य का इस्तेमाल किया।

सियासी चाल

इमरान निजी तौर पर कोर्ट के सामने पेश हुए। इसके पीछे सियासी वजह है। दरअसल, 2014 में जब पेशावर स्कूल हत्याकांड हुआ था, तब इमरान प्रधानमंत्री नहीं थे। लिहाजा, विपक्ष और खासतौर पर नवाज शरीफ की पार्टी को फंसाने के लिए उन्होंने खुद अदालत के सामने पेश होने का फैसला किया। इमरान ने बताया कि उनकी सरकार स्कूलों की सुरक्षा के लिए नेशनल एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इमरान ने कहा- आतंकवाद के खिलाफ जंग हमने जीत ली है। पहले हर रोज बम ब्लास्ट होते थे। हम पेरेंट्स को मुआवजे के अलावा और क्या दे सकते हैं? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा- आपको पेरेंट्स के सवालों के जवाब तो देने होंगे।

पेशावर स्कूल हत्याकांड में मारे गए बच्चों के पैरेंट्स से बात करते इमरान खान।

चुनावी फायदा उठाने की साजिश

पाकिस्तान में डेढ़ साल बाद चुनाव होने हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) फौज की कृपा से पहली बार केंद्र की सत्ता में आई है और हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। इमरान नाकामी का ठीकरा पुरानी हुकूमतों यानी नवाज शरीफ और जरदारी पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही दांव खेला। कहा- आतंकवाद के दौर में हमारे 80 हजार लोगों की मौत हुई। 480 ड्रोन अटैक हुए। इनका जिम्मेदार कौन है?

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा- इन सवालों का जवाब आप खोजिए। आप मुल्क के वजीर-ए-आजम हैं।

इमरान ने पिछले दिनों कहा था कि वे पेशावर स्कूल हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाएंगे।

पाकिस्तान की सियासी गंदगी को समझिए

इमरान चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में पेश न होते, लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम होने की वजह से उनकी कुर्सी डगमगा रही है। ISI चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर आर्मी चीफ से तनातनी चल रही है। विपक्ष रैलियां कर रहा है। दबाव कम करने और जनता का ध्यान बांटने के लिए उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। पहला- अवाम की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश। दूसरा- नाकामी का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ने की कोशिश।

सच्चाई ये है कि महज दो दिन पहले इमरान सरकार ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल (APS) पर अटैक के जिम्मेदार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से शांति समझौता किया है। इस पर इमरान चुप हैं। उनके सूचना मंत्री ने इस पर सफाई में कहा था- हर वक्त तो जंग नहीं लड़ी जा सकती।

APS हत्याकांड : एक नजर में