Dainik Bhaskar Dec 07, 2019, 08:40 AM IST

वॉशिंगटन. अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित पेंसकोला नौसैनिक बेस पर शुक्रवार को हुई गोलीबारी में हमलावर समेत 4 लोग मारे गए। इसके अलावा सुरक्षाबलों से जुड़े 8 अधिकारी जख्मी हो गए। हमलावर की पहचान सऊदी अरब के नागरिक के तौर पर हुई। सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को फोन कर बर्बर घटना पर गुस्सा जताया।

ट्रम्प ने शुक्रवार को ट्वीट किया- सऊदी किंग सलमान ने अपनी संवेदना और अपनी सहानुभूति जताने के लिए फोन किया। उन्होंने इस बर्बर घटना पर गुस्सा जताया। किंग सलमान ने कहा- हमलावर किसी भी तरह से सऊदी लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सऊदी नागरिक इस घटना से बेहद दुखी हैं।

....The King said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter, and that this person in no way shape or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people.