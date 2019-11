Dainik Bhaskar Nov 14, 2019, 08:08 AM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने माना कि भारतीय सेना से लड़ने के लिए कश्मीरियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन और जलालुद्दीन हक्कानी जैसे आतंकी पाकिस्तान के हीरो थे। मुशर्रफ के इंटरव्यू का बगैर तारीख वाला वीडियो बुधवार को पाकिस्तानी राजनेता फरहतुल्ला बाबर ने ट्विटर पर शेयर किया।

मुशर्रफ ने कहा, ‘‘1979 से बहुत कुछ बदलता चला आ रहा है। हमने पाकिस्तान के हक में कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। हम पूरी दुनिया से मुजाहिदीन लेकर आए। हमने तालिबान को ट्रेनिंग दी। उन्हें हथियार दिए। तालिबान, हक्कानी, जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन हमारे हीरो थे। अब माहौल बदल गया। यह हीरो अब विलेन बन गए।’’

Gen Musharraf blurts that militants were nurtured and touted as 'heroes' to fight in Kashmir. If it resulted in destruction of two generations of Pashtuns it didn't matter. Is it wrong to demand Truth Commission to find who devised self serving policies that destroyed Pashtuns? https://t.co/5Q2LOvl3yb