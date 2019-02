वॉशिंगटन. अमेरिका के कैलिफोर्निया के योरबा लिंडा इलाके में रविवार को उड़ान के दौरान असंतुलित हुआ एक विमान घर में घुस गया। इस क्रैश में पायलट समेत 5 लोगों की मौत हुई। दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक, क्रैश के ठीक बाद विमान समेत पूरे घर में आग लग गई थी। हवाई दुर्घटनाओं की जांच करने वाले एक अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान का मलबा शहर के करीब चार ब्लॉक में फैल गया।

A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB