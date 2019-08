Dainik Bhaskar Aug 26, 2019, 04:59 PM IST

इस्लामाबाद. प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण मामलों की विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान आज शाम 5.30 बजे जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे।

अवान ने शनिवार को ट्वीट कर कहा था कि एक सप्ताह के भीतर देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। ताकि कश्मीर में एकता, सद्भाव और स्वामित्व का स्पष्ट संदेश दिया जा सके। हालांकि, फ्रांस में हो रहे जी-7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है।

Pm will address the Nation today on the issue of Kashmir