नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर गुरुवार तड़के दक्षिण कोरिया पहुंचे। लॉटे होटल में वे भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। यहां वह राष्ट्रपति मून जे-इन से स्पेशल स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। 1988 में सियोल ओलिंपिक के सफल आयोजन के बाद यह पुरस्कार शुरू किया गया था। मोदी यह सम्मान पाने वाले 14वें व्यक्ति हैं।

मोदी, इंडिया-कोरिया बिजनेस सिम्पोजियम को संबोधित करेंगे। इसके बाद द्विपक्षीय स्टार्टअप हब को लॉन्च करने के अलावा इंडियन कम्युनिटी से भी बातचीत करेंगे।

#WATCH South Korea: Prime Minister Narendra Modi greets members of the Indian community at Lotte Hotel in Seoul. He is on a two-day visit to the country. pic.twitter.com/qTUCUEq7tc