दैनिक भास्कर Jul 15, 2020, 09:18 AM IST

रियो डी जेनेरियो. ब्राजील के साओ पाउलाे में 51 साल की अश्वेत महिला की गर्दन पर खड़े दिखे पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया है। इससे महिला की गर्दन की हड्डी टूट गई और उसे 16 टांके आए। यह घटना 30 मई की बताई जा रही है। पीड़ित महिला 5 बच्चों की मां है। 25 मई में अमेरिका में पुलिस के टॉर्चर से अश्वेत जॉर्ज फ्लाॅयड की माैत हो गई थी।

A Brazilian cop seen standing on a black woman's neck, gets suspended along with one more cop. On May 30

a cop aims his gun at a man, who was seen taking off his t-shirt. The woman said she was attempting to play peacemaker between the police and her friend.#brazil#cops#viralpic.twitter.com/Nfk1pcbWZT