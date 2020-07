दैनिक भास्कर Jul 01, 2020, 08:27 AM IST

तेहरान. उत्तरी तेहरान में मंगलवार को एक क्लीनिक में विस्फोट हो गई। इसमें 15 पुरुष और 4 महिलाओं समेत कुल 19 लोग मारे गए। वहीं, 14 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान की सरकारी मीडिया इस्ना न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी। एक स्थानीय अफसर के मुताबिक, घटना गैस रिसाव के कारण हुई। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने तेहरान पुलिस के हवाले से कहा कि क्लीनिक के बेसमेंट में ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ था।

तेहरान के इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने कहा कि विस्फोट की सूचना 8.56 बजे (भारतीय समय के अनुसार 9.56 बजे) रात में मिली। इसके तत्काल बाद मेडिकल यूनिट मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गई। पहले 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जलाल मालेकी ने कहा कि फायर फाइटर्स ने बाद में 6 और शव निकाले।

Another big explosion in Tehran today. Reportedly at Sina clinic in the popular and busy Tajrish area.#Iranpic.twitter.com/2iH0SMcdNe