Dainik Bhaskar Aug 26, 2019, 06:11 PM IST

इस्लामाबाद. सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को नोटिस भेजा है। अल्वी ने 24 अगस्त को कश्मीर पर एक वीडियो पोस्ट किया था। ट्विटर ने भारतीय यूजर्स की तरफ से शिकायत के बाद अल्वी को रिपोर्ट का नोटिस भेजा। हालांकि, उन पर किसी कार्रवाई की बात नहीं कही। इस पर पाक के मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने ट्विटर को ही मोदी सरकार का मुखपत्र बता दिया। मजारी ने नोटिस का स्क्रीनशॉट शेयर कर कहा कि ट्विटर ने हमारे राष्ट्रपति को नोटिस भेजा। यह बेहूदा है।

Twitter has really gone too far in becoming mouthpiece of the Rogue Modi govt! They sent a notice to our President! In bad taste and simply ridiculous. pic.twitter.com/9jxhmVKaL9