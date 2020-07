दैनिक भास्कर Jul 05, 2020, 08:58 AM IST

वॉशिंगटन. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को देश के 244 वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के नाम संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘244वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिकी लोगों को बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर हम स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों की तरजीह देते हैं।’’ ट्रम्प ने इसके जवाब में ट्वीट किया, ‘‘शुक्रिया मेरे दोस्त, अमेरिका भारत को प्यार करता है।’’

I congratulate @POTUS@realDonaldTrump and the people of the USA on the 244th Independence Day of the USA. As the world's largest democracies, we cherish freedom and human enterprise that this day celebrates. @WhiteHouse