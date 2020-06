दैनिक भास्कर Jun 08, 2020, 11:00 AM IST

लंदन. अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका में हुई मौत के विरोध में दुनियाभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को सेंट्रल लंदन में लोगों ने अश्वेतों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लागू कर दिया गया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया, ‘‘लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन पुलिस पर हमला करने का नहीं। विरोध जताने वालों ने इन प्रदर्शनों का दम घोंट दिया है। वे अपने मकसद को पूरा नहीं करते। जो भी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी।’’

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery - and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account.