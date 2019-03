क्वानटस ने गुरुवार को बताया कि दोनों एयरलाइंस के सीईओ की मीटिंग हो गई है। इस दौरान एयरक्राफ्ट, इन-फ्लाइट केटरिंग और लंबी दूरी की उड़ानों को लेकर चर्चा हुई। जॉयस ने कहा, "एलेक्स ने मुझसे कहा था कि मैं उसे गंभीरता से लूं। हमने ऐसा ही किया। उसका उत्साह देखकर हम प्रभावित हैं। एविएशन इंडस्ट्री को बड़ी सोच रखने वाले लोगों की जरूरत है, एलेक्स में वो बात है।"

Remember the 10-year-old CEO who started his own airline?



We said we’d host him and his fellow executives at Qantas for a historic aviation summit.



And we weren't joking.