यूएई के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जाएद' से नवाजे गए मोदी

मोदी ने यूएई में व्यापारी वर्ग से बातचीत की, रुपे कार्ड लॉन्च किया

यूएई के बाद अब बहरीन दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी



Dainik Bhaskar Aug 24, 2019, 07:17 PM IST

अबु धाबी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) के सर्वोच्च सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जाएद’ से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नाह्यं के हाथों मिला। यह सम्मान दुबई के संस्थापक शेख जाएद बिन सुल्तान अल नाह्यां के नाम पर रखा गया है। मोदी को मिले सम्मान का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यूएई इस साल उनके (शेख जाएद) जन्म का सौवां साल मना रहा है। मोदी को ‘ऑर्डर ऑफ जाएद’ से नवाजे जाने की घोषणा इस साल अप्रैल में हुई थी। मोदी को अवॉर्ड मिलने का असर सोशल मीडिया पर भी दिखा और इस बात से खुश लोगों ने उनके फोटो शेयर करते हुए इसे भारत और यूएई की दोस्ती का एक नया पड़ाव बताया। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के तमाम दुष्प्रचार के बाद भी मोदी को सम्मान मिलने को लोगों ने भारत की कूटनीतिक जीत बताया।

'यूएई सरकार की ओर से ‘ऑर्डर ऑफ जाएद’ से सम्मानित होने पर बधाईयां। ये 130 भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है।'



Congratulations,on being conferred the #OrderOfZayed by the UAE Govt. It's a proud moment for 130 crore #Indian🇮🇳. pic.twitter.com/fvwIPL2DUO — Randhir negi (@randhirnegi9) August 24, 2019

‘ऑर्डर ऑफ जाएद’ भारतीयों के लिए सम्मान और हमेशा रहने वाली दोस्ती की निशानी है।

#OrderOfZayed is a honour to Indians and a symbol of our all weather friendship. 🇮🇳🤝🇦🇪 @narendramodi🤝@MohamedBinZayed — Dr Gulrez Sheikh (@drsheikhRSS) August 24, 2019

'गर्व और बेहद खुशी का पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी को यूएई का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला।'

#OrderOfZayed



Happiest and Proud moment for India 🇮🇳

PM @narendramodi ji to be conferred highest civilian honour from United Arab Emirates during his visit starting on 23, August. pic.twitter.com/1H7bNVxB5B — K Surendran (@surendranbjp) August 20, 2019

'प्रधानमंत्री मोदी जी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जाएद’ मिलने पर ढेर सारी बधाई। ये भारत की मजबूत वैश्विक उपस्थिति का एक और सबूत होने के साथ ही हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण भी है।'

Congratulations to PM @narendramodi ji on being awarded UAE's highest civilian award ‘Order of Zayed



This is yet another testament of India’s strong global standing &

proud moment for every Indian. #OrderOfZayed pic.twitter.com/f8UEMripxD — Tejas Sinnarkar » तेजस सिन्नरकर (@tejsinnarkarIND) August 24, 2019

हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद। यूएई ने श्री नरेंद्र मोदी को ‘ऑर्डर ऑफ जाएद’ से सम्मानित किया।

Proud moment for every Indian. Thank you PM @narendramodi ji



UAE confers ‘#OrderOfZayed’, the highest civilian award on Shri Narendra Modi pic.twitter.com/mlYJXEcX0z — Congress Mukt Bharat (@sagenaradamuni) August 24, 2019

अबतक कई देश पीएम मोदी का सम्मान कर चुके हैं और उन्हें रूस, यूएई, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, संयुक्त राष्ट्र चैंपियन और सऊदी अरब, सियोल शांति पुरस्कार मिल चुके हैं। अब पाकिस्तानी सेना इमरान खान के लिए शांति के नोबल पुरस्कार की मांग करेगी।

Many National Orders - accorded to PM Modi now on -

Russia, UAE, Afgan, Palestine, UN Environment Champion and Saudi Arabia, Seol Peace Prize etc



Now Pak Army will campaign -Nobel Peace for Imran Khan☺️#OrderofZayed — Ram Deora (@RamDeora96) August 24, 2019

Our Prime Minister #NarendraModi conferred with #OrderOfZayed , UAE's highest civilian award by Crown Prince, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. pic.twitter.com/kA1qkA88yQ — Subodh Kumar Srivastava (@SriSubodhKmr) August 24, 2019

Pakistan claims Modi as a terrorist and Plotting genocide against Islamists in Kashmir.



Top Islam nation honors him with “Order of Zayed”. @ImranKhanPTI , you know where to hide your face now ? #OrderOfZayed — Frustrated_ManU_Fan (@SanjuManju18) August 24, 2019

Humbled to be conferred the #OrderofZayed’ a short while ago. More than an individual, this award is for India’s cultural ethos and is dedicated to 130 crore Indians.



I thank the UAE Government for this honour.@narendramodi pic.twitter.com/p1hfOwWCNR — Chetna Parmar (@chetnaparmar68) August 24, 2019