Dainik Bhaskar Sep 18, 2019, 08:22 PM IST

वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रॉबर्ट ओ ब्रायन को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) बनाया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने बुधवार को ट्वीट किया, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान में विदेश विभाग में बंधक मामले में विशेष प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे रॉबर्ट ओ ब्रायन हमारे नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। मैंने रॉबर्ट के साथ लंबे समय से काम किया है। वह यहां भी बढ़िया काम करेंगे।” जॉन बोल्टन ने पिछले हफ्ते ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!