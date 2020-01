Dainik Bhaskar Jan 14, 2020, 04:21 PM IST

लंदन. ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ-II ने सोमवार को पूरे शाही परिवार की निजी निवास सैन्ड्रिंघम एस्टेट में आपात बैठक बुलाई। इसमें राजपरिवार का वरिष्ठ पद छोड़ने का ऐलान कर चुके प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल भी शामिल रहीं। शाही परिवार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, महारानी ने हैरी और मेगन को आशीर्वाद देते हुए, उनके फैसले का समर्थन किया है। इसमें कहा गया, “मेरा परिवार और मैं हैरी-मेगन के युवा परिवार के तौर पर नया जीवन शुरू करने के फैसले का समर्थन करता है। हम चाहते थे कि वे रॉयल फैमिली के फुल टाइम मेंबर रहते हुए काम करें, लेकिन हम उनके राजपरिवार के साथ रहते हुए स्वतंत्र परिवार के तौर पर रहने की इच्छा का सम्मान करते हैं।”

क्वीन की तरफ से कहा गया कि हैरी और मेगन ब्रिटेन और कनाडा में रहते हुए राजपरिवार की सेवा करेंगे। दोनों ने यह भी इच्छा जताई है कि वे पब्लिक फंड्स के खर्च पर नया जीवन नहीं गुजारेंगे। हमारे परिवार में कई उलझे हुए मुद्दों को सुलझाना जरूरी है और कुछ ऐसे काम भी हैं, जिन्हें पूरा करना बाकी है। लेकिन अन्य मामलों में फैसला कुछ दिन बाद दिया जाएगा।

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk