सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के रिश्ते में दरार:पाकिस्तानी मीडिया में अलग होने की अफवाह; मलिक किसी और लड़की को डेट कर रहे

सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के रिश्ते में दरार: पाकिस्तानी मीडिया में अलग होने की अफवाह; मलिक किसी और लड़की को डेट कर रहे

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के रिश्तों में दरार आने की बात की जा रही है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों एक दूसरे से तलाक लेने वाले हैं। इन अटकलों को सानिया के एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने हवा दे दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि Where do broken hearts go. To find Allah ! यानी टूटे हुए दिल कहां जाते हैं, खुदा को खोजने के लिए।

सानिया को धोखा मिला

सानिया और शोएब के रिश्ते में दरार आने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। दोनों ने अब तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है। डेली पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट के मुताबिक, शोएब किसी लड़की को डेट कर रहे हैं। अभी दोनों अलग-अलग घरों में रहे हैं।

शुक्रवार को टेनिस प्लेयर ने बेटे इजहान के संग एक फोटो शेयर की और लिखा, 'वो पल जो मुझे सबसे मुश्किल दिनों में ले जाते हैं। लगातार आ रहीं इस तरह की पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कते चल रही हैं।

टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरी देखिए...

यह इंस्टाग्राम पोस्ट शुक्रवार का है।

सानिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि खुदा जानता है कि आपके लिए बेहतर क्या है? उस पर भरोसा रखिए।

2010 में शादी, सोनिया की देशभक्ति पर उठे सवाल

सानिया-शोएब मलिक की शादी साल 2010 में हुई थी। शादी के 10 सालों बाद उनके बेटे इजहान का जन्म हुआ था। सानिया और शोएब मलिक की लव स्टोरी उन कहानियों में से है, जिसने दोनों देशों में हलचल मचा दी थी। शादी के वक्त सानिया की देशभक्ति पर भी सवाल उठने लगे थे। शोएब-सानिया ने ऐसे मुश्किल समय से उबरकर न सिर्फ शादी की, बल्कि अब तक अपने रिश्ते को कायम भी रखा है।

दोनों की पहली मुलाकात साल 2004-2005 में भारत में हुई थी। हालांकि, इस मुलाकात में दोनों की ज्यादा बातचीत नहीं हुई। इसके कुछ साल बाद दोनों 2009-2010 में एक-दूसरे से ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में मिले। सानिया टेनिस खेलने पहुंची थीं और शोएब अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेलने। इस समय पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर थी। यहां जान-पहचान दोस्ती में बदली और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था।

भारत के हैदराबाद में शादी की रस्में तो लाहौर में रिसेप्शन

करीब 5 महीने एक-दूसरे को जानने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 12 अप्रैल 2010 को दोनों ने शादी की। शादी की सभी रस्में हैदराबाद में हुईं। इसके बाद लाहौर में रिसेप्शन रखा गया। सानिया ने अपनी आत्मकथा ‘ऐस अगेंस्ट ऑड्स’ में लिखा है कि शोएब उनकी लाइफ में उस समय आए थे जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियों से जूझ रही थीं।

