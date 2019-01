Dainik Bhaskar Jan 07, 2019, 11:21 AM IST

बैंकॉक. सऊदी अरब से भागी 18 साल की एक लड़की को बैंकॉक एयरपोर्ट पर हिरासत में रखा गया है। एयरपोर्ट प्रशासन उसे वापस भेज सकता है। हालांकि, लड़की की अपील है कि उसे सऊदी न भेजा जाए। उसका कहना है कि उसने इस्लाम छोड़ा दिया है, इसलिए सऊदी लौटने पर परिवार उसकी हत्या कर सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुनुन कुवैत में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गई थी। यहां से उसने ऑस्ट्रेलिया भागने की योजना बनाई। हालांकि, बैंकाॅक एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के दौरान ही उसे हिरासत में ले लिया गया।

सोशल मीडिया पर कुनुन ने की मदद की अपील

कुनुन सोशल मीडिया के जरिए कई दिनों से मदद मांग रही है। कुनुन का कहना है कि उसके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा है, लेकिन बैंकॉक के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर उतरते ही सऊदी राजनयिक ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि पासपोर्ट कुनुन के पास ही है। उसे फ्लाइट का रिटर्न टिकट न रखने की वजह से एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है। सोमवार को उन्हें कुवैत वापस भेजा जाएगा, जहां उनका परिवार है।

. @rahaf84427714 sent this: “Based on the 1951 Convention and the 1967 Protocol, I'm Rahaf Mohammed, formally seeking refugee status to any country that would protect me from getting harmed or killed due to leaving my religion and torture from my family. #SaveRahaf pic.twitter.com/jJSFBKC8Ka