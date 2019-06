Dainik Bhaskar Jun 14, 2019, 03:44 PM IST

सोशल मीडिया यूजर्स पाक पीएम के आचरण को अशोभनीय और अहंकारी बता रहे हैं

इमरान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटे में वायरल हो गया

बिश्केक (किर्गिस्तान). शंघाई सहयोग सम्मेलन (एससीओ) का उद्धाटन समारोह गुरुवार को हुआ। इस दौरान नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन समेत तमाम नेताओं का परिचय दिया गया। क्रमानुसार इन्होंने समिट हॉल में प्रवेश किया। सभी प्रतिनिधी परंपरा के अनुसार खड़े थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बैठे रहे। इमरान की यह हरकत कैमरों में कैद हो गई और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गया। अब यूजर्स इमरान के रवैये को अशोभनीय और अहंकारी बता रहे हैं।

प्रोटोकॉल का उल्लंघन

समिट हॉल में सभी नेताओं ने क्रमानुसार प्रवेश किया। इसके बाद सभी का परिचय दिया गया। परंपरा और प्रोटोकॉल के मुताबिक, सभी नेता और दूसरे प्रतिनिधी खड़े रहे। लेकिन, इमरान खान को या तो परंपरा की जानकारी नहीं थी या फिर उन्होंने जानबूझकर इसका पालन नहीं किया। वो सिर्फ दो सेकंड के लिए तब उठे जब उनका नाम पुकारा गया। इसके बाद फिर हाथ फैलाकर बैठ गए।

इमरान ने पाकिस्तान को शर्मसार किया

इमरान की यह हरकत पाकिस्तान के मीडिया को भी सहन नहीं हुई। पत्रकार शमा जुनेजो ने ट्वीट में कहा, “इमरान ने एससीओ में एक बार फिर देश को नीचा दिखाया। जब बड़े नेता खड़े थे तो वो बैठे रहे। चंद सेकंड के लिए सिर्फ तब खड़े हुए जब उनका नाम लिया गया। इसके बाद फिर बैठ गए।” वैसे, हैरानी की बात ये है इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने भी ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया।

Imran Khan again caused national embarrassment at #Bishkek #ShanghaiCooperationOrganisation

When everyone was standing. He sat, stood when the presenter took his name but sat again.

Arrogant, ill mannered, or an idiot?

Your say? pic.twitter.com/tlec8nyyFh — Shama Junejo (@ShamaJunejo) June 13, 2019

He came, he sat, he got up, he sat again. Haters gonna say PM Imran Khan has no manners, I'd say he's still handsome. pic.twitter.com/V2qgTzTxoi — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 13, 2019

Prime Minister of #Pakistan @ImranKhanPTI's Arrival with other World Leaders at Invitation of President of Kyrgyzstan for Opening Ceremony 19th Meeting of the Council of the Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek Kyrgyzstan (13.06.19)#SCOSummit2019 pic.twitter.com/fYdKYN3Fv7 — PTI (@PTIofficial) June 13, 2019

Imran Khan is an embarrassment at #Bishkek #ShanghaiCooperationOrganisation

When everyone was standing, he sat, stood when the presenter took his name but sat again. 😄

pic.twitter.com/qvxWrEI0KL — Gita S. Kapoor 🇮🇳 (@GitaSKapoor) June 14, 2019

8 दिन में 2 गलतियां

5 जून को इमरान इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की मीटिंग के लिए मक्का में थे। यहां सऊदी अरब के बुजुर्ग किंग सलमान से मिले। इमरान ने सऊदी किंग के दुभाषिए से तो चर्चा की लेकिन सुल्तान की तरफ देखा भी नहीं। इतना ही नहीं, जब दुभाषिया कुछ बोल रहा था तो इमरान उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहां से चल दिए। खास बात ये है कि इससे नाराज सऊदी किंग ने इमरान से होने वाली द्विपक्षीय वार्ता ही रद्द कर दी।