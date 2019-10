ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की तस्वीरें वायरल हो रहीं, यूजर्स बोले- वे वॉटर बॉय की ड्यूटी पर

कैनबरा के मनुका ओवल में गुरुवार को श्रीलंका और पीएम इलेवन के बीच टी-20 वॉर्मअप मैच खेला गया

श्रीलंका 3 मैचों की टी-20 की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, पहला मैच रविवार को एडिलेड में होगा

Dainik Bhaskar Oct 25, 2019, 09:58 AM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया में गुरुवार को क्रिकेट मैच के दौरान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मैदान पर ड्रिंक्स ले जाकर सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर लोग उनकी इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री अभी वॉटर बॉय की ड्यूटी पर हैं।

Australia's Prime Minister Scott Morrison brought out the drinks in the middle for Prime Minister XI's side during their warm up game against Sri Lanka. WHAT A GESTURE 🙌 #AUSPMXIVSL #AUSvSL pic.twitter.com/V3BDzoUo4x — Cricket Huddle (@CricketHuddle) October 24, 2019

मैच कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर हो रहा था। यहां श्रीलंका और प्रधानमंत्री इलेवन के बीच टी-20 वॉर्मअप मैच खेला जा रहा था। मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेनियल फालिन्स ने श्रीलंका के दासुन सनाका को आउट किया था, तभी मॉरिसन खिलाड़ियों के लिए हाथ में ड्रिंक्स के केन लेकर मैदान पर पहुंच गए। श्रीलंकाई टीम 3 टी-20 की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। दोनों के बीच पहला मैच रविवार को एडिलेड में खेला जाएगा।

Scott Morrison.....🙌



The Australian Prime Minister On Duty As "Water Boy" During The T20I Game Played Between Australia PM XI And Sri Lanka At Manuka Oval, Canberra Today. pic.twitter.com/SUGyXSmcCS — Obaid🃏 (@ObaidWrites) October 24, 2019

What a great gesture by Australia prime minister. Serving Australia cricket team as a water boy proving no work in this world is small .! Hats off @cricketcomau @ScottMorrisonMP @ICC — Parth (@___parthpatel) October 24, 2019