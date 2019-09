Dainik Bhaskar Sep 03, 2019, 05:07 PM IST

इस्लामाबाद. कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव है। इमरान खान और उनके मंत्री भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। इन मंत्रियों में शेख रशीद सबसे आगे हैं। सोमवार को ही उन्होंने कहा- हमारे पास पाव (250 ग्राम) और आधा पाव (125 ग्राम) के भी बम हैं। हम इनका इस्तेमाल चुनिंदा टारगेट पर कर सकते हैं। वैसे, 370 हटने के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब इन महाशय ने भारत को परमाणु बम की धमकी न दी हो। लेकिन, ये कितने डरपोक हैं, इसका सबूत सोशल मीडिया पर वायरल इनका एक वीडियो है। वैसे, शेख रशीद को आप सियासत का मौसम विज्ञानी भी कह सकते हैं। 1980 के बाद पाकिस्तानी में जितनी सरकारें आईं, रशीद करीब-करीब सभी में मंत्री बने। वो रावलपिंडी से सांसद हैं।

पुरना वीडियो लेकिन अब प्रासंगिक

सोशल मीडिया पर शेख रशीद का एक पुराना वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। यूजर्स मजे लेकर पाकिस्तान के इस मंत्री की बातें सुन रहे हैं। 1998 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर एक परमाणु परीक्षण किया था। कथित इसलिए क्योंकि कयास ये भी लगाए जाते हैं कि यह बम पाकिस्तान का नहीं बल्कि चीन का था। शक इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि पाकिस्तान ने इसके परीक्षण की साइंटिफिक डीटेल्स कभी जारी नहीं कीं। बहरहाल, वो मसला अलग है। यहां बात बड़बोले शेख रशीद की।

वीडियो में क्या कहते हैं रशीद?

इस वीडियो में रशीद कहते हैं, “जब एटॉमिक ब्लास्ट होना था तो मैं सारी रात सजदे में था। ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह ये जो 5-6 लोग जो ये सब कर रहे हैं, उनमें मैं ही एक ऐसा शख्स हूं जिसके वालिद का कोई नाम नहीं है। जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मुझे परीक्षण की जानकारी थी। लेकिन, मैं इतना खौफजदा था कि मैं सुबह की फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान से बाहर चला गया। मैंने सोचा इतना बड़ा मसला है। कहीं कुछ हो ना जाए। पटाखा इधर-उधर हो जाए। कहीं लीक हो जाए। दूसरे मुल्क में जब परीक्षण के कामयाब होने की खबर टीवी पर देखी तो चैन की सांस ली। फिर मुल्क वापस आया। इस मुल्क की परेशानी ये है कि बड़े आदमी का कुछ नहीं होता। मारा सिर्फ कमजोर और गरीब जाता है।”

The bravest of the brave, minister railways Sheikh Rasheed explaining how he fled Pakistan at the time of 1998 nuclear tests. pic.twitter.com/UaAzzID1Bb