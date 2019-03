वेलिंगटन. न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में अल-नूर और एक अन्य मस्जिद में शुक्रवार को गोलीबारी हो गई। हमला दोपहर की नमाज के बाद किया गया। स्थानीय मीडिया ने फिलहाल 27 लोगों के मारे जाने की बात कही है। पुलिस ने कहा कि हम स्थिति को संभालने में जुटे हैं लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। हमलावर सक्रिय है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने हमले को देश का सबसे काला दिन बताया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

एक मस्जिद में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सदस्य थे

अल-नूर मस्जिद में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी भी मौजूद थे। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने ट्वीट किया- हमलावरों से पूरी टीम सुरक्षित है। यह एक भयावह अनुभव रहा। हमारे लिए प्रार्थना करें।

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack