सेन डिएगो (अमेरिका). अमेरिका में न्यूरोसाइंटिस्ट जीवनदीप कोहली की सतरंगी पगड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, इस साल के प्राइड ऑफ मंथ के सेलिब्रेशन के मौके पर उन्होंने रेनबो पहने अपनी फोटो के साथ एक ट्वीट किया और लिखा, "मैं अपनी पहचान के सभी पक्षों को व्यक्त करने में सक्षम हूं।" पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मंगलवार को जीवनदीप की फोटो ट्वीट कर लिखा कि आप इस देश के लिए जो करते हैं उसके लिए धन्यवाद।

जीवनदीप ने एक जून को ट्वीट किया था। उनके ट्वीट को अभी तक तीन लाख से ज्यादा लाइक्स और 52 हजार से ज्यादा रिट्वीट हो चुके हैं। जीवनदीप ने दूसरे ट्वीट में कहा, उसने खुद यह पगड़ी पहनी है और इसके लिए उसने लंबे वक्त तक प्रैक्टिस की। उन्होंने बताया कि उनकी यह पगड़ी रोजाना पहनी जाने वाली सामान्य काली पगड़ी की तरह ही है, लेकिन अब यह पगड़ी सतरंगी है। इसे बांधने और सुरक्षा पिन लगाने में उसे घंटों लग गए, लेकिन अब उसे इस पगड़ी की असल कीमत का पता चला है।"

ओबामा ने कहा- पगड़ी शानदार लग रही है

बराक ओबामा ने तारीफ में कहा कि आपकी पगड़ी बहुत अच्छी है।

You've got a lot to be proud of, Jiwandeep. Thanks for everything you do to make this country a little more equal. Turban looks great, by the way. Happy Pride Month, everybody! https://t.co/SO7mgnOkgl