सऊदी अरब से भीख मांगने के लिए प्रिंस के ड्राइवर बन गए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान

नेशनल डेस्क. कंगाली से जूझ रहे को इस समय अपने पुराने दोस्त सऊदी अरब से बड़ी मदद की दरकार है। ऐसे में पाकिस्तान के नए पीएम बने अपने पॉजिशन से समझौता करते हुए पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ड्राइवर तक बन गए हैं। भारत आने से पहले सऊदी प्रिंस पाकिस्तान के एक दिन के दौरे पर था। वहां उनका रेड कार्पेट से स्वागत किया गया है। इतना ही नहीं, जब सऊदी प्रिंस एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो मीडिया हैरान रह गई। दरअसल, जिस कार में उन्हें ले जाया जा रहा था, उसे सरकारी ड्राइवर नहीं, बल्कि खुद पाक पीएम चला रहे थे। इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में उनका मजाक उड़ रहा है। बता दें कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है। ये पैसा पाकिस्तान को कुछ दिन तक और चलाने के लिए है।



सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

- पाकिस्तान के विपक्षी पार्टी के नेता गुल बुखारी ने फोटो ट्वीट करके पूछा- क्या पाक पीएम को नई नौकरी मिल गई है? अरब के राजकुमारों की कार को उन्हें अक्सर ले जाते देखा है।

Has Pakistan PM been given a new job? Seen him regularly chauffeuring around Arabs princes. pic.twitter.com/zMeBox2EGn — Gul Bukhari (@GulBukhari) February 17, 2019



- इसके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए विश्वास कुमार ने कहा- ड्राइवर यूनियन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ही जॉब्स रह गईं हैं और उस पर भी वीआईपी कब्जा कर रहे हैं।

drivers union should intervene....only few jobs that are left are also being grabbed by VIPs... https://t.co/2eVxZATjJY — VISHWASKUMAR (@iamvishwaskumar) February 18, 2019



- मुख्तार लोन ने ट्वीट किया - इमरान खान दुनिया के सबसे महंगे ड्राइवर हो गए हैं। उन्हें मुल्ला ऑफ बिजनेस सोसायटी की ओर से इसके लिए 20 अरब डॉलर दिए जा रहे हैं।