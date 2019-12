Dainik Bhaskar Dec 09, 2019, 02:41 PM IST

अटलांटा. दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी तुंजी (26) ने रविवार को मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीत लिया। अमेरिका के अटलांटा में आयोजित इस समारोह में 90 देशों की प्रतियोगियों ने भाग लिया था। भारत की वर्तिका सिंह (26) टॉप-20 में शामिल रहीं। पोर्तो रिको की मेडिसन एंडरसन फर्स्ट और मैक्सिको की एशले अल्विद्रेज सेकंड रनर-अप रहीं।

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A