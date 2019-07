Dainik Bhaskar Jul 07, 2019, 09:57 PM IST

कोलम्बो. भारत श्रीलंका में युद्ध प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 100 गांवों का निर्माण कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 1200 करोड़ रुपए खर्च कर 2400 घर बनाएगा। भारत की मदद से पहला मॉडल गांव बनकर तैयार हो गया है।

भारत ने 2,400 घर बनाने के लिए श्रीलंका के आवास निर्माण और संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया। आवास निर्माण और संस्कृति मंत्री सजीत प्रेमदास, पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा और भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त शिल्पक अम्बुले ने शनिवार को गामपाहा के रानीदुगामा में पहले मॉडल गांव का उद्घाटन किया। युद्ध प्रभावित लोगों ये घर सौंपे गए।

