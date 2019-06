Dainik Bhaskar Jun 26, 2019, 10:41 AM IST

वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सहयोगी रही स्टेफनी ग्रीषम व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव होंगी। फिलहाल, वह अमेरिका की प्रथम महिला और राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया ट्रम्प की प्रवक्ता हैं। तीन साल से कम के अंतराल में वह ट्रम्प की तीसरी और व्हाइट हाउस की 30वीं प्रेस सचिव होंगी। यह घोषणा मेलानिया ट्रम्प ने की।

मेलानिया ने मंगलवार को ट्वीट किया, ‘‘मुझे यब बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि स्टेफनी अगली प्रेस सचिव और कम्यूनिकेशन डायरेक्टर होंगी। वह 2015 से हमारे साथ हैं। ट्रम्प और मैंने सोचा कि देश की सेवा के लिए स्टेफनी बेहतर हैं।’’

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest