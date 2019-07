खास बात यह है कि 15 साल पहले स्टीव ने जिस मगरमच्छ के साथ जिस जगह पर फोटो खिंचवाई थी, उनके बेटे ने भी उसी मगरमच्छ और उसी जगह पर यह फोटो ली है। रॉबर्ट ने बुधवार को यह फोटो ट्विटर पर शेयर की। मगरमच्छ का नाम मरे है।

Dad and me feeding Murray... same place, same croc - two photos 15 years apart ❤️🐊 pic.twitter.com/9Ybp5AnTOI