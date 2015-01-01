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ब्रोकरेज फर्म रॉबिनहुड:शेयर ट्रेडिंग को बना दिया गेम, नौसिखिए निवेशकों के पैसे डूबे तो ​नियामक ने रॉबिनहुड के खिलाफ दर्ज की शिकायत

वाशिंगटन23 मिनट पहले
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रॉबिनहुड पर आरोप है कि उसने नौसिखिए निवेशकों को लुभाने के लिए आक्रामक मार्केटिंग की और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए व्यवस्था बनाने में विफल रही
  • अमेरिकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड की लोकप्रियता सालभर में काफी बढ़ी है

(एनी मास्सा, माइकल मैक्डोनाल्ड). कहते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अमेरिका की एक नई ब्रोकरेज फर्म रॉबिनहुड ने इसे सचमुच बच्चों का खेल बना दिया। इससे बड़ी संख्या में लोग ट्रेडिंग के प्रति आकर्षित हुए और कई नौसिखिए निवेशकों का पैसा जोखिम में पड़ गया।

निवेशकों को नुकसान की शिकायत के बाद अमेरिका के मैसाचुसेट्स में अमेरिकी शेयर बाजार नियामक ने रॉबिन हुड फाइनेंशियल एलएलसी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है। रॉबिनहुड पर आरोप है कि उसने नौसिखिए निवेशकों को लुभाने के लिए आक्रामक मार्केटिंग की और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए व्यवस्था बनाने में विफल रही।

इस शिकायत में उन रणनीतियों पर फोकस किया गया है, जो रॉबिनहुड ने उपभोक्ताओं को जोड़े रखने के लिए इस्तेमाल की थीं। आरोप लगाया गया है कि उसने तथाकथित “गेमिफिकेशन” के माध्यम से निवेशकों को प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिकायत के मुताबिक बगैर कोई निवेश अनुभव वाले एक रॉबिनहु़ड ग्राहक ने महज छह माह के दौरान 12,700 से ज्यादा ट्रेड कर दिए।

कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी विलियम गैल्विन के कार्यालय से की गई 23 पन्नों की प्रशासनिक शिकायत के अनुसार “रॉबिनहुड विश्वसनीय मानकों के पालन में विफल रही, जो ब्रोकर और डीलर्स को ग्राहक के हित में काम करना आवश्यक बनाते हैं। गैल्विन ने कहा ‘एक ब्रोकर-डीलर के रूप में अपने ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा करना रॉबिनहुड का कर्तव्य था। इसे एक गेम की तरह लेना और युवा एवं और अनुभवहीन ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने के लिए लुभाना अनैतिक है।’

भारतीय और बुल्गेरियन मूल के प्रमोटर्स की है कंपनी
बुल्गेरियन व्लादिमीर तेनेव और भारतीय मूल के बायजू भट्ट द्वारा स्थापित रॉबिनहुड की लोकप्रियता इस साल काफी बढ़ी है। इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.3 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इसमें से 30 लाख से ज्यादा यूजर्स 2020 के शुरुआती 4 महीनों में जुड़े हैं। रॉबिनहुड पहले से ही संघीय नियामकों की जांच का सामना कर रही है। सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ग्राहकों की शिकायतों के आधार पर कंपनी की मार्च में की गई कटौतियों की हैंडलिंग की जांच भी शुरू की है।

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