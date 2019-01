इस्लामाबाद. पाकिस्तान में सुमन बोडानी अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से पहली महिला जज नियुक्त हुईं। सिविल जज/जुडिशल मजिस्ट्रेट की मैरिट लिस्ट में उन्होंने 54वां स्थान हासिल किया। सुमन डॉ. पवन पोदानी की बेटी हैं। वे सिंध प्रांत के शाहदादकोट के रहने वाले हैं। परिवार ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे शानदार उपलब्धि बताया।

