Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 11:10 AM IST

तेहरान. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को जुबान संभाल कर बोलने की चेतावनी दी है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले ज्यादा सुप्रीम (सर्वोच्च) नहीं रह गए हैं। उनके पास अमेरिका और यूरोप के लिए कई बकवास बाते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करने चाहिए। दरअसल, खामनेई ने अपने हालिया बयान में अमेरिकी नेताओं को जोकर कहा था। साथ ही उन्होंने कहा था कि अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर ईरान ने एक घमंडी और आक्रामक ताकत को करारा तमाचा लगाया है।

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!