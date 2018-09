Danik Bhaskar Sep 29, 2018, 08:22 PM IST

न्यूयॉर्क. भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र को संबोधित किया। 22 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने पाक को खरी-खरी सुनाई। सुषमा ने कहा कि भारत दशकों से आतंकवाद झेल रहा है। हमारा दुर्भाग्य है हमें अपनी चुनौती अपने पड़ोसी से मिल रही है। उस देश को अपने किए हुए को नकारने की भी पूरी आदत है। इसका सबसे बड़ा सबूत ओसामा बिन लादेन का वहां पर मिलना है।

सुषमा ने यह भी कहा कि अमेरिका की खुफिया तंत्र की सफलता थी कि उन्होंने ओसामा को ढूंढ निकाला और मार गिराया। पाकिस्तान की हिमाकत देखिए कि सारा सच सामने आने के बाद भी उनके माथे पर शिकन नहीं है। 26/11 का मास्टरमाइंड रैलियां करवाता है, सरेआम घू्मता है। दुनिया ने पाकिस्तान का चेहरा पहचान लिया है।

अविकसित देशों के पास बचाव के साधन नहीं

सुषमा ने कहा, "विश्व जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद की सबसे बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। अविकसित देशों के पास बचाव के संसाधन नहीं है, वे जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे हैं। जिन्होंने जलवायु को बर्बाद किया है, वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। विकसित देशों को छोटे देशों को राशि भी देनी चाहिए और संसाधन-तकनीक भी। 20वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि 21वीं सदी में शांति का युग होगा। 9/11, 26/11 के हमलों ने इसे झुठला दिया।''

पाक फैला रहा झूठ

सुषमा ने कहा, "हम पर एक आरोप लगाया जाता है कि हम पाक के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। ये झूठ है। हमारा मानना है कि दुनिया के जटिल से जटिल मुद्दे बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। वार्ता के दौर चले हैं और उनकी हरकतों की वजह से ही ये दौर खत्म हुए हैं। मोदीजी ने अपनी शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही दिन सार्क के देशों को बुलाकर इसकी शुरुआत कर दी थी। मैंने खुद इस्लामाबाद जाकर बातचीत की शुरुआत की थी। मात्र कुछ दिन बाद 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया।"

